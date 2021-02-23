В Одессе предлагают старинный особняк реконструировать в пятиэтажный дом. Фото

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В Одессе вместо памятника архитектуры на улице Уютной, 7 могут построить очередной пятиэтажный дом.
Еще один памятник архитектуры в Одессе под угрозой исчезновения
dumskaya.net
Как сообщает "Думская", в сети интернет появилось объявление о продаже указанной недвижимости вместе с земельным участком. Согласно предоставленной информации, участок и дом оценили в $1 млн. В агентстве, которое разместило объявление, рассказали, что указанный особняк можно реконструировать в пятиэтажный дом с мансардой. Сейчас недвижимость принадлежит главе фармацевтической компании "Итерхим" Анатолию Редеру.
Еще один памятник архитектуры в Одессе под угрозой исчезновения
dumskaya.net
Еще один памятник архитектуры в Одессе под угрозой исчезновения
dumskaya.net
Особняк на Уютной был построен в 1909 году. Спроектировал здание архитектор Юрий Дмитренко по заказу Ермила Запорожченко, о котором писал Валентин Катаев в своих произведениях. В 1991 году дому предоставили статус памятника архитектуры.
В Одессе нередко прикрываясь реконструкцией застройщики ведут незаконные по факту строительные работы. Как сообщали НЕРУХОМІ, за такое строительство в ходе реконструкции одесского памятника архитектуры, расположенного на Приморском бульваре, 7 (один из "полуциркульных" домов) был оштрафован Министерством культуры собственник здания Руслан Терпан. Однако суд отменил штрафные санкции против бизнесмена.
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