В Одессе достроили жилую многоэтажку на Бочарова. Строительство длилось 15 лет

В Одессе достроили жилую многоэтажку по улице Генерала Бочарова, сооружение которой началось еще 15 лет назад.

Как сообщается на сайте Одесского горсовета, строительство 10-этажного 2-секционного жилого дома на 78 квартир началось в 2005 году в рамках Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы. Однако в 2015 году в связи с отсутствием финансирования работы были полностью приостановлены на уровне 8-х этажей в первой секции и 7-х этажей – во второй. В 2017 году недострой передали управлению капитального строительства Одесского городского совета, которое выступило заказчиком завершения строительных работ.

Описание: Завершенный долгострой на ул. Генерала Бочарова Источник: omr.gov.ua Alt:

Отмечается, что дом уже достроен и подключен ко всем инженерным сетям. Сейчас проводится работа по введению объекта в эксплуатацию. Однако инвесторам, чтобы получить права собственности на квартиры, приобретенные 15 лет назад, необходимо еще подготовить пакет документов, предоставить подтверждение оплат и пройти ряд юридических процедур.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе впритык к памятнику архитектуры построят жилой дом.