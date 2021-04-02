В Одессе будут ловить риелторов, которые "помогают" с устройством в школу

В Одессе агентства, занимающиеся продажей и арендой недвижимости, за определенную плату начали "помогать" с устройством ребенка в нужную школу.

Об этом в пятницу, 2 апреля, написала глава Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич у себя в Facebook.

"Интересный бизнес развернули отдельные агентства недвижимости в Одессе. Называется "регистрация договоров аренды", - написала чиновница.

По ее словам, риелторы заключают "липовый договор" аренды, помогая таким образом родителям устроить ребенка в желаемую школу. В связи с этим, в учебных учреждениях Суворовского и Киевского районов возникли определенные сложности, связанные с "наплывом" будущих школьников.

Как сообщила Буйневич, за такую услугу риелторы могут попросить $300. Чтобы решить сложившуюся проблему, договоры аренды будут тщательно теперь проверяться правоохранительными органами.

"Мы будем очень просить проверить правдивость этой информации. Потому что это просто издевательство над нашими школами", - рассказала глава Департамента образования.

Она обратилась к руководству агентств, чтобы те провели беседы со своими подчиненными и пригрозила последствиями для желающих легкой наживы. Кому станет известно о подобных мошеннических схемах, Буйневич призвала обращаться сразу в полицию.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно данным Центра занятости Киева, в столице самые высокие зарплаты предлагают риелторам – порядка 25 тысяч гривен.