В Нью-Йорке построят необычный "перевернутый" небоскреб. Фото

В Нью-Йорке готовятся к строительству "перевернутого" небоскреба, который, по словам создателей, должен стать самым высоким в западном полушарии.

Как сообщает New Atlas, проект носит название Affirmation Tower – в переводе "Башня Утверждения", строить его планируют на Манхэттене. Проект пока еще на ранней стадии и многие детали не ясны.

Описание: В Нью-Йорке построят необычный небоскреб Affirmation Tower Источник: newatlas.com Alt:

Небоскреб будет состоять из блочных секций, поставленных друг на друга, создавая ступенчатый профиль. Но в отличие от привычных архитектурных сооружений, это здание будет увеличиваться в ширину по мере подъема. Высота будущего небоскреба – 506 метров. И хоть создатели говорят, что их здание будет "самым высоким в полушарии", оно все равно будет проигрывать Всемирному торговому центу, высота которого достигает 546 метров. Однако, по праву Affirmation Tower будет считаться вторым небоскребом на Западе и 11-м в мире по высоте.

Описание: В Нью-Йорке построят необычный небоскреб Affirmation Tower Источник: newatlas.com Alt:

Описание: В Нью-Йорке построят необычный небоскреб Affirmation Tower Источник: newatlas.com Alt:

Внутри небоскреба будут располагаться офисы и коммерческие помещения, две гостиницы с апартаментами и штаб квартир NAACP, смотровая площадка и каток.

За проект отвечает архитектурное бюро Дэвида Аджайе. Его считают одним из самых успешных архитекторов современности, а в Великобритании удостоили звания рыцаря.

Как сообщали НЕРУХОМІ, В известном американском небоскребе Central Park Tower, расположенном на Манхеттене, продали квартиру с небывалой скидкой в 35%. Эта квартира занимает весь 112 этаж, из окон открывается вид на Центральный парк. В распоряжении новых владельцев гостиная высотой в два этажа, а одна из спален занимает площадь в 74 квадратных метра.