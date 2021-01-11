В Нидерландах ипотечная ставка упала до рекордно низких 1,23%

В Нидерландах после 1 января 2021 года ипотечная ставка упала до рекордно низкого уровня – 1,23% годовых.

Как сообщает Rente.nl, еще месяцем ранее ипотеку выдавали на 20 лет под 1,48% годовых. Но уже с нового года ставки снизились до 1,23%. Аналитики отмечают, что дешевые ипотечные кредиты подогреют спрос на рынке недвижимости, что подтолкнет к росту цены на недвижимость в стране. Также эксперты не исключают, что власти Нидерландов могут снизить ипотечную ставку еще сильнее. Это зависит от развития событий вокруг пандемии: эффекта вакцинации и возможных экономических последствий.

Вместе с тем риелторы отмечают, что на рынке и без того количество спросов уже преобладает над числом предложений.

Описание: Амстердам Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в свою очередь украинские власти попытались снизить ипотечную ставку до 10% годовых. У нас ипотека привязана к индексу депозитных ставок: а это значит, если учетная ставка не будет снижаться, то ипотечная из года в год будет расти. При этом банки обычно умалчивают о дополнительных платах и комиссиях. Таким образом в октябре эффективная ипотечная ставка составила 14,3%.

Тем не менее украинские власти уже во всю обещают ипотеку по 7%. Но пока предпосылок к такому снижению никаких нет.