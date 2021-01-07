Чем запомнился 2020 год для строительной сферы. Топ самых важных событий

2020 год закончился. Кто-то, безусловно, вздохнул с облегчением – ушедший год был действительно трудным. А для строительной сферы он оказался знаковым по многим аспектам. Некоторые вопросы, которые десятилетиями не поднимались, пытались реализовать в 2020-м. Это выходило далеко не всегда успешно. Но начинать с чего-то надо.

НЕРУХОМІ вспомнили десять событий, которые произошли в прошлом году и имели для рынка, отрасли и в целом для страны и украинцев особое значение.

Реформа строительства

Описание: Проблемы в отрасли строительства Источник: pixabay.com Alt:

13 марта 2020 был оглашен старт реформы ГАСИ. Власти обещали завершить ее в течение полугода. Вместо этого рынок получил затяжной переходной период без правил, что привело к практически полному коллапсу строительной отрасли.

Участники рынка еще на самом начале реформы рекомендовали Минрегиону провести основательную подготовку перед ее внедрением. Но министр Алексей Чернышов не посчитал это достаточно важным. Расплатой его легкомыслию стало то, что страна потеряла целый год, не считая колоссальных убытков.

Пытаясь разделить функции Госархистройинспекции в рамках реформы были созданы Госсервистрой и Госинспекция градостроительства, которые просуществовали только на бумаге и не были запущены по факту. В итоге их пришлось ликвидировать, а власти снова вернулись практически к исходной точке.

Глава Минрегиона на одном из последних заседаний Кабмина уверенно пообещал, что реформу окончательно и бесповоротно планируют завершить уже весной этого года. Как это у него удастся – скоро увидим.

Лопнувшая Аркада

Описание: Главный офис банка Аркада Источник: kievvlast.com.ua Alt:

В конце августа объявление банка Аркады неплатежеспособным выглядело вполне логичным, но тем не менее было довольно неожиданным для многих. Это событие еще раз наглядно показало несостоятельность государственной системы в плане защиты рядовых инвесторов и фактическую бесконтрольность на рынке недвижимости.

Еще задолго до решения НБУ строительство в жилкомплексах Аркады оказалось замороженным. 13 тысяч семей, купившие квартиры у проблемного банка, оказались буквально ни с чем. Доведенные до отчаяния, люди неоднократно обращались за помощью к властям, устраивали митинги, которые порой заканчивались дракой с полицией.

Сейчас президент банка Константин Паливода находится под домашним арестом. Его обвиняют в присвоении 50 млн гривен из фонда строительства. Правоохранительные органы выяснили, как были выведены деньги из Аркады.

В декабре стало известно, что достраивать проблемные объекты банка вызвался застройщик Stolitsa Group. Как именно это будет происходить – пока неизвестно. Однако у людей впервые за долгое время появился небольшой шанс на положительное решение вопроса.

Президентская ипотека по 10%

Описание: Вопрос ипотеки всегда был острый Источник: pixabay.com Alt:

В Украине обеспеченность людей жильем – одна из самых главных проблем. Низкие зарплаты среднестатистической семьи и высокие цены не позволяют многим украинцам приобрести свою отдельную квартиру или дом. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что у каждого гражданина Украины будет возможность оформить ипотечный кредит под 10%.

Впоследствии номинально банки хоть и снизили ставки до указанного главой государства порога, но на практике они, естественно, оказались куда выше. Да и оформить сами кредиты не так-то и просто.

По условиям договора низкая ставка предусмотрена только в первый год действия договора, а в дальнейшем она составит UIRD 12М + 4%. Это означает, что процентная ставка будущих лет будет привязана к индексу депозитных ставок, а чем выше они будут, тем выше и кредитные ставки. Сейчас, например, при учетной ставки НБУ на уровне 6% UIRD 12М составляет 8,99%. Если бы такая ситуация сохранилась до следующего года, ставка по ипотечному кредиту составила бы 12,99% годовых. При этом обычно умалчивают о дополнительных платах, комиссиях, и т.д. С учетом всех нюансов в октябре эффективная ипотечная ставка составила 14,3%.

Тем не менее украинские власти уже во всю обещают ипотеку по 7%. Создали даже специальную госкомпанию, которая будет плотно изучать проблемы рынка. Однако, важно понимать, чтобы ипотека подешевела на самом деле, необходимы реальные шаги по укреплению экономики. Не достигнув этого, власти будут и дальше манипулировать цифрами.

Программа "Большое строительство"

Описание: Власти запустили масштабное строительство дорог Источник: pixabay.com Alt:

С 1 марта в Украине стартовала национальная программа "Большое строительство". Кроме масштабного ремонта и строительства автодорог запланировано было возведение школ, стадионов и прочих объектов социальной инфраструктуры. На финансирование программы выделили беспрецедентную сумму в 150 млрд гривен.

За прошлый год Укравтодор отремонтировал почти 4 тысячи километра дорог государственного значения и более 80 мостов. К тому же, по словам главы организации Александра Кубракова стоимость ремонта 1 километра дорог за год якобы снизилась (по сравнению с 2019-м).

Между тем, несмотря на такие траты, рост инженерно-дорожного строительства составил всего лишь 11,6%, передает Госстат. При этом, "Большое строительство", которое могло бы стать драйвером украинской экономики, по факту должного эффекта не возымело. Многие эксперты экономики полагают, что, если бы программу реализовывали украинские компании на украинской технике и с использованием отечественных материалов, результат, несомненно, был бы другой. Пока же наши дороги строят турки и китайцы из белорусского битума.

Новый Генплан Киева

Описание: Киев Источник: pixabay.com Alt:

В столице хотят принять новый генплан развития города – решение, которое уже давно назрело, ведь сейчас Киев живет по показателям, которые не менялись уже около 20 лет. При этом действующий генплан предусматривает население в столице до 2,6 млн человек, но только по официальным цифрам здесь проживает больше трех миллионов.

Генеральный план - объемный документ из 17 разделов: от транспорта и инженерного обеспечения до экологии и культурного наследия. С начала общественных обсуждений материалы будут представляться в каждом районе города для получения предложений и замечаний общественности и дальнейшего принятия взвешенного документа.

Изначально общественные обсуждения проекта генплана планировали провести в конце ноября 2020 года, но, как часто это бывает, сроки сдвинули на начало марта 2021 года.

Реновация устаревшего жилого фонда

Описание: Почему нельзя сносить хрущевки Источник: 112.ua Alt:

В июле прошлого года Киевский городской совет дал старт программе реновации. Пилотом проекта стал скандальный "дом убийца" на Лесном массиве, который расположен по улице Милютенко. На сегодняшний день в Украине в реконструкции нуждается более половины жилфонда страны.

Столичные власти предлагают сносить старые дома и застраивать целые районы многоэтажками, а жителям хрущевок бесплатно давать ключи от новых квартир с ремонтом. При этом новое жилье будет по метражу выгодно отличаться от старого. Но, несмотря на это, жильцы не спешат отдавать ключи от своих квартир. По закону, чтобы снести дом, требуется согласие 100% жильцов. Это один из основных факторов, который тормозит и не дает полноценно запустить реновацию устаревшего жилфонда. Чтобы ускорить решение вопроса Раде предлагают принять закон и "понизить порог согласных" до 75%.

Скандал с Укрбудом и аресты Максима Микитася

Описание: Максим Микитась на заседании суда Источник: slovoidilo.ua Alt:

Девелопера разоблачили в целом ряде сомнительных схем. Прежде всего, речь идет о махинациях с тендерами, квартирами военных и строительстве без разрешений. Как выяснилось, деньги из Укрбуда системно выводились на офшорные счета. В итоге строительство остановилось на более чем 20 объектах. Достраивать большинство проблемных ЖК компании взялся Киевгорстрой.

Еще в 2019 году бывшему главе Укрбуда и экс-депутату Максиму Микитасю объявили о подозрении, надели электронный браслет и под залог отправили под домашний арест. Но после попытки бегства из Украины 28 мая суд отправил его в СИЗО. Просидел за решеткой экс-депутат до 3 декабря. Затем согласившись работать со следствием, его снова отпустили под домашний арест. Показания Микитася вызвали большой резонанс, так как к махинациям оказались причастны представители сегодняшней власти. Офису генпрокурора пришлось задействовать все рычаги влияния, чтобы не допустить развития скандала.

Микитась снова угодил за решетку перед самым Новым годом. Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но уже по делу о похищении адвоката, которое, по мнению следствия, якобы заказал бывший застройщик. Сам же Микитась утверждает, что с ним хотели разделаться люди из верхних эшелонов власти после его показаний.

Строительство Подольского моста в Киеве

Описание: Подольско-Воскресенский мост Источник: kiev24.ua Alt:

Подольский мост известен как самый дорогой столичный долгострой. Еще более тридцати лет назад архитекторы и инженеры разработали технико-экономическое обоснование строительства. Сам проект был утвержден в 1993 году, в этом же году и началось его возведение. Но в связи с проблемами финансирования строительство его на долгие годы заморозили. Несколько раз работы пытаясь возобновить, но безуспешно.

Мэр Виталий Кличко пообещал, что уже до конца 2020 года в Киеве планируют открыть движение по первой очереди Подольско-Воскресенского моста. Однако, и на этот раз этого не было сделано. Хотя, подчеркнем, работы в прошлом году велись действительно активно. От души надеемся, что в 2021 году у столичных властей таки получится запустить проект.

Стоит также отметить, что в прошлом году строительство моста сопровождалось рядом скандалов, прежде всего связанных с протестом жителей Русановских садов. Люди были недовольны тем, что по дороге, которую они якобы сами же построили за собственные деньги, ездит тяжелая техника и разбивает ее. Вместо того, чтобы как-то договориться с местными жителями, власти применяли исключительно силу. Поэтому митинги, как правило, заканчивались потасовками с полицией.

"Дом Билозир": и застройщик которого невозможно остановить

Описание: ЖК Зеленый Замок Источник: pixabay.com Alt:

В Украине всегда хватало проблемных строек, а в 2020 году их число выросло еще больше. Причин этому хватает: переходной период в реформе ГАСИ, несовершенное законодательство, непредсказуемость судебной системы и наглость застройщика. Все эти негативные моменты вобрало в себя строительство жилого комплекса Зеленый Замок по улице Мирной 2/1 в Киеве, более известном в народе, как "Дом Билозир". Высотка строится на земельном участке, который был выделен певице, экс-нардепу Оксане Билозир. Она получила этот участок в частную собственность в 2004 году для "усадебного строительства", а через два года передала ее под застройку.

Бесконечные скандалы и суды стали визитной карточкой этого ЖК, несколько из которых каким-то образом выиграл застройщик. Однако последний Апелляционный суд пошел навстречу Киевской городской госадминистрации, и признал незаконным строительство ЖК. Доводы юристов строительной компании, что это "четырехэтажное здание, а все что выше - антресоли", судью не убедили. Однако несмотря на такой поворот дел, строители забаррикадировались за забором, продолжая вести работы. Приехавшая полиция и сотрудники ГСЧС ничего не смогли сделать.

"Все, что можно было здесь арестовать, уже арестовано. Но, как видим, эта история – о слабости государства, чьи запреты все равно нагло обходят", – резюмировал ситуацию бывший советник мэра Киева Максим Бахматов.

Взрыв на Позняках

Описание: Разрушенный дом от взрыва Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

В Киеве в воскресное утро, 21 июня, прогремел мощный взрыв в Дарницком районе на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Он был настолько сильным, что разрушил перекрытия с четвертого по седьмой этаж. В результате происшествия погибли пять человек. Разрушенная секция, в которой находятся 40 квартир, восстановлению уже не подлежит.

Уже прошло полгода с момента трагедии, однако фактическую помощь от властей получили единицы.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, чтобы ее получить нужно оформить право собственности на новое жилье. Две семьи уже получили выплаты, одна семья заканчивает оформление и должна была получить помощь до нового года. Также решается вопрос с еще шестью семьями, у которых есть все необходимые документы. Всего нуждаются в помощи 40 семей.

Президент Украины сообщил, что все пострадавшие от взрыва получили новые квартиры. Но по факту жители жалуются, что им выдали жилье в еще недостроенных домах. Ввиду этого становится ясно, почему подавляющее большинство не смогло оформить помощь.