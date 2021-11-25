В Минобразования обещают не допустить жилой застройки ВДНХ

Строительство Президентского университета на землях ВДНХ в Киеве не приведет к массовой жилой застройке этих территорий.

Об этом в четверг, 25 ноября, заявил заместитель министра образования Игорь Гарбарук во время пресс-конференции в университете имени Тараса Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, создание университета на ВДНХ осуществляется в рамках стратегии развития сбалансированного мультифункционального пространства, которая была разработана несколько лет назад. Однако в последнее время распространяется информация, что след за строительством университета здесь начнут строить жилые комплексы. Как пообещал замминистра – это не произойдет ни при каких обстоятельствах. Кроме того, согласно решению Кабмина, все объекты и территория ВДНХ перешли в категорию национального значения. Теперь невозможно менять целевое назначение как построек, так и земли.

Описание: Что будет с территорией ВДНХ Источник: Alt:

Строительство научного центра будет сопровождаться дополнительным озеленением территории, деревья, которые здесь уже растут, срезаться не будут. Здесь планируют убрать старое асфальтное покрытие и фундаменты недостроенных зданий. Министр Сергей Шкарлет также обещал ранее, что строительство не навредит ни одному дереву, растущему на территории.

Ранее сообщалось, что 31 мая глава государства Владимир Зеленский подписал указ, дающий старт проекту Президентского университета. Он должен стать современным инновационным образовательным и научным центром, что, в частности, обеспечит подготовку лидеров для стратегических отраслей развития государства.

Строительство продлится три года и будет стоить 7,2 млрд грн, площадь застройки – более 2,5 гектара.

Как писали ранее НЕРУХОМІ, Госинспекция архитектуры и градостроительства запретила строительство жилого комплекса на территории Национального авиационного университета. Здесь планируют построить 14 жилых домов, общая площадь жилья составит более 107 тысяч квадратных метров.