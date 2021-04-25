В Майами вырастет самый высокий в регионе небоскреб с апартаментами от $1 млн. Фото

В Майами собираются построить небоскреб, который должен стать самым высоким к югу от Нью-Йорка. Продажи апартаментов стартовали уже в марте этого года.

Как сообщает MiamicondoInvestments.com, высота здания – почти 320 метров. В нем будет 98 этажей. А состоять будет из кубов, расположенных со смещением по спирали.

Проект получил название Waldorf Astoria Miami Hotel and Residences. На первых 16 этажах будет размещена гостиница, выше будут располагаться кафе, рестораны, спа-салоны, тренажерные залы с бассейнами и конференц-залы. Затем будут располагаться жилые апартаменты, а последние этажи будут отведены под пентхаусы.

Описание: Необычный небоскреб появится в Майами Источник: uncrate.com Alt:

Описание: Необычный небоскреб появится в Майами Источник: uncrate.com Alt:

В ЖК будут доступны для проживания однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные апартаменты, они полностью меблированные. Стоимость однокомнатных квартир будет начинаться от миллиона долларов США, двухкомнатных - от 1,8 млн долларов, трехкомнатных - от 4,5 млн долларов и четырехкомнатных квартир - от 5 млн долларов. По ожиданиям продажи должны превысить 1 миллиард долларов.

Описание: Необычный небоскреб появится в Майами Источник: uncrate.com Alt:

Проект был разработан архитектурным бюро Sieger Suarez Architects при сотрудничестве с в сотрудничестве с архитектором Карлосом Оттом и студией PMG.

Как сообщали НЕРУХОМІ, В Нью-Йорке строится еще один спиралевидный небоскреб. Его открытие запланировали в 2022 году.

Здание станет штаб квартирой компании Pfizer – одного из разработчиков вакцины от коронавируса. Фармакологический гигант займет здесь 14 этажей.