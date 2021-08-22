В Майами начали строить небоскреб, в котором можно пережить карантин. Фото

В Майами (Флорида, США) приступили к строительству небоскреба Legacy Tower, в котором будет все необходимое, чтобы пережить карантин.

Описание: Высотка Legacy Tower, в которой можно пережить карантин Источник: thenextmiami.com Alt:

Как сообщает GlobeNewswire, высота здания составит 182 метра, оно будет частью комплекса Miami Worldcenter. В небоскребе обустроят большой медицинский центр на 10 этажах и прочие медучреждения. Для проживания проектом предусмотрены 310 жилых резиденций и 219 отельных номеров.

Описание: Высотка Legacy Tower, в которой можно пережить карантин Источник: thenextmiami.com Alt:

Обслуживающий персонал здания обучат современным технологиям по уничтожению вирусов. Здание оборудуют специальными вентиляционными системами и системами фильтрации воды, что также должно противодействовать распространению болезнетворных организмов. При этом вся мебель будет покрыта специальным антибактериальным веществом. Таким образом, этот дом станет комфортным и максимально безопасным даже во время карантина.

Описание: Высотка Legacy Tower, в которой можно пережить карантин Источник: thenextmiami.com Alt:

Описание: Высотка Legacy Tower, в которой можно пережить карантин Источник: thenextmiami.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Институте современной архитектуры Каталонии (IAAC) разработали проект современного необычного дома, который "идеально должен подойти для жизни на карантине".

Это деревянный домик, он будет располагаться в природном парке Серра-де-Кольсерола.