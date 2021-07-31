В Лондоне продают невероятно узкий таунхаус, шириной не больше 4-х метров. Фото

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Новости
В Лондоне продают очень узкий таунхаус, ширина которого не превышает 4-х метров. Располагается дом в районе Кенсингтон на площади в 147 "квадратов".
В Лондоне продается очень узкий дом
dailymail.co.uk
Как сообщает Daily Mail, желающие могут приобрести это здание за 1,7 млн фунтов стерлингов – порядка 2,37 млн долларов. В таунхаусе располагаются три комнаты, кухня, обставленная современной техникой, гостиная с высокими потолками, ванная с душевой. На заднем дворе есть свой сад. Здание имеет большие окна, поэтому недостатка в естественном освещении здесь нет. Кроме того, помещения дома оформлены в светлых тонах с вставками в морском стиле, что визуально делает комнаты большими.
В Лондоне продается очень узкий дом
dailymail.co.uk
В Лондоне продается очень узкий дом
dailymail.co.uk
Этот дом построил в 1987 году британский рокер Генри Харрисон из группы Mystery Jets, на то время работавший архитектором. Сегодня жилье принадлежит литературному агенту Джейн Грегори.
В Лондоне продается очень узкий дом
dailymail.co.uk
Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году в Лондоне продавали дом, ширина которого составляет всего 1,8 метра. Согласно данным сайта агентства недвижимости Winkworth, это самое узкое здание в британской столице.
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