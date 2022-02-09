В комитете Рады одобрили проект реконструкции устаревшего жилфонда

В комитете по вопросам экологической политики природопользования рассмотрели и поддержали проект закона, который предусматривает комплексную реконструкцию кварталов устаревшего жилфонда.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, передает в среду, 9 февраля, пресс-служба Минрегиона.

Козловская отметила важность документа, поскольку действующий закон о реконструкции устаревшего жилфонда содержит ряд недостатков, которые делают невозможным его реализацию на практике. Законопроект, по мнению чиновницы, должен сбалансировать интересы как застройщиков, так и граждан, и органов местного самоуправления, что в итоге позволит запустить процесс обновления старых кварталов.

Описание: В Украине готовятся к массовой реконструкции устаревшего жилья Источник: oksagen Alt:

В частности, законопроект предусматривает введение алгоритма принятия решения о реконструкции устаревшего жилья, объектов социально-транспортной инфраструктуры, усовершенствование процедур компенсаций владельцам старого жилья, разные варианты их отселения во время проведения реконструкции, расширенный список источников финансирования проектов и другое.

В Минрегионе подчеркнули, что реконструкция жилых объектов будет проходить ​​в рамках новых строительных норм, предусматривающих аспекты энергоэффективности, безбарьерности и создания необходимых инфраструктурных условий.

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти Киева недавно завершили разработку третьего этапа программы комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилфонда. Дальнейшая реализация этой программы возможна после рассмотрения ее на уровне постоянных комиссий и утверждения Киевсоветом.