В Китае построили самый высокий в мире отель. Фото

Две недели назад в промышленном центре Китая Шанхае официально открылся самый высокий в мире отель J Hotel Shanghai Tower и который уже активно принимает постояльцев.

Описание: J Shanghai Tower Источник: Alt:

Описание: J Shanghai Tower Источник: Alt:

Как сообщает The Paper, высота здания – 632 метра, это второе по высоте здание в мире, выше лишь небоскреб Burj Khalifa (828 метров), который построили в Дубае.

Описание: J Shanghai Tower Источник: Alt:

Описание: J Shanghai Tower Источник: Alt:

На последнем 120-м этаже J Hotel Shanghai Tower находится ресторан, из окон которого открывается вид на весь город, набережную реки Хуанпу.

Кроме ресторана и апартаментов, здесь на 84-м этаже находится бассейн. К слову, номерной фонд состоит из 164 номеров, из них 43 – люксовые. Также тут располагаются офисы, магазины, спортклубы и разные развлекательные зоны.

Строительство объекта обошлось в 2,3 млрд долларов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно китайцы возвели десятиэтажный жилой дом всего за 29 часов. Компоненты здания были изготовлены заранее на заводе, затем их просто свезли на строительную площадку, где строители скрепили элементы болтами. После того как конструкция была уже готова, к ней подвели воду и электрику. С таким же успехом дом можно разобрать и перевезти на новое место.