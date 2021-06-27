В Киеве десятиэтажный жилой дом построили всего за сутки. Видео

В Китае десятиэтажный жилой дом построили за сутки, тем самым установив своеобразный рекорд.

Как сообщает Global Construction Review, такой результат продемонстрировала строительная компания Broad Group, задействовав свой инновационный метод в строительстве. В городе Чанша построили десятиэтажку за 28 часов и 45 минут. Компоненты здания были изготовлены заранее на заводе, затем их просто свезли на строительную площадку. Потом три строительных крана собрали дом, рабочие скрепили элементы болтами. После того, как конструкция была собрана, к ней подвели электричество и воду.

Конструкторы Broad Group сравнили свои дома с автомобилями: заранее изготавливаются необходимые детали, а потом собирать их в единое целое. Детали такого дома легко доставить с помощью кораблей или самолетов в любую точку планеты, а строить дома можно любой высоты – вплоть до 200-метровых небоскребов.

Создатели модульных домов утверждают, что это жилье прочное, долговечное, подходит для строительства в сейсмоопасных зонах. При этом в случае необходимости эти дома также можно разобрать и построить в любом новом месте.

Как сообщили НЕРУХОМІ, в Киевской области застройщик "умудрился построить" девятиэтажный жилой дом всего за пару недель. Однако тут были задействованы не инновационные технологии, а махинации с документами.