В Киеве завершили первый этап диджитализации градостроительной документации

Департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации перевел в электронный вид градостроительные условия и ограничения, выданные с 2011 года по 1 июля 2020 года.

Об этом рассказал в понедельник, 31 августа, заместитель главы департамента, начальник управления админуслуг Юрий Таций у себя на странице в соцсети.

По его словам, в рамках первого этапа диджитализации было обработано более 3,6 тыс. градостроительных условий и ограничений и 2,1 тыс. строительных паспортов.

Кроме того, продолжается работа по инвентаризации и оцифровке архитектурно-планировочных заданий и проектных документов с 2002 года.

"В настоящее время продолжается модернизация сайта градостроительного кадастра. Это и будет платформа, где мы разместим все переведенные в электронный вид документы. Они будут в открытом доступе, любой документ можно будет легко найти", - подчеркнул Таций.

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