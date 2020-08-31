УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

В Киеве завершили первый этап диджитализации градостроительной документации

31.08.2020 - 16:35

Департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации перевел в электронный вид градостроительные условия и ограничения, выданные с 2011 года по 1 июля 2020 года.

Об этом рассказал в понедельник, 31 августа, заместитель главы департамента, начальник управления админуслуг Юрий Таций у себя на странице в соцсети.

По его словам, в рамках первого этапа диджитализации было обработано более 3,6 тыс. градостроительных условий и ограничений и 2,1 тыс. строительных паспортов.

Кроме того, продолжается работа по инвентаризации и оцифровке архитектурно-планировочных заданий и проектных документов с 2002 года.

"В настоящее время продолжается модернизация сайта градостроительного кадастра. Это и будет платформа, где мы разместим все переведенные в электронный вид документы. Они будут в открытом доступе, любой документ можно будет легко найти", - подчеркнул Таций.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Фонд госимущества Украины (ФГИ) может отложить запуск второго этапа создания Единой базы данных оценки – модуля автоматической справки о стоимости недвижимости до 1-го декабря.

Комментарии

1.3т
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Умное пространство в ЖК "Новая Англия": без городского шума и посторонних глаз

Умное пространство в ЖК "Новая Англия": без городского шума и посторонних глаз

Smart Garden – инновативная концепция жилого комплекса

31.08.2020 - 16:08
Коррупция в сфере строительства значительно выросла в этом году

Коррупция в сфере строительства значительно выросла в этом году

Лидерами антирейтинга являются Киев и Одесса

31.08.2020 - 15:17
В Украине за полгода рухнули показатели ввода в эксплуатацию жилья

В Украине за полгода рухнули показатели ввода в эксплуатацию жилья

Всего за этот период в эксплуатацию ввели 43 тысячи квартир

31.08.2020 - 13:27
В центре Киева построили здание, более чем в два раза превысив этажность

В центре Киева построили здание, более чем в два раза превысив этажность

По плану застройщик должен был возвести восьмиэтажное здание

31.08.2020 - 11:03
Реновация хрущевок и строительство Диснейленда: Кличко поведал "амбициозный план"

Реновация хрущевок и строительство Диснейленда: Кличко поведал "амбициозный план"

Киев должен войти в ТОП-100 лучших городов мира, считает мэр столицы

31.08.2020 - 09:17