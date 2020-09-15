В Киеве задержали очередного мошенника с поддельными документами на квартиру

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В Киеве мужчина по поддельным документам пытался завладеть квартирой умершего киевлянина, у которого не оказалось наследников.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Правоохранительные органы установили, что мужчина использовал поддельный паспорт. Попался на попытке продать квартиру, которая является наследством и должна была отойти территориальной общине Киева.
Злоумышленника задержали "на горячем" – когда он в офисе частного нотариуса оформлял договор купли-продажи. Правоохранители изъяли у него вещественные доказательства, подтверждающие намерения.
Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются возможные сообщники подозреваемого.
Подозреваемый задержан
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Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве мужчина незаконно завладел двумя квартирами профессора на основании поддельных документов. Сумма ущерба в итоге превысила 3,5 млн гривен. Обвиняемый, работая в сговоре с другими соучастниками, втерся в доверие к одинокому 63-летнему профессору.
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