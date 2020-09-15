В Киеве задержали очередного мошенника с поддельными документами на квартиру

В Киеве мужчина по поддельным документам пытался завладеть квартирой умершего киевлянина, у которого не оказалось наследников.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Правоохранительные органы установили, что мужчина использовал поддельный паспорт. Попался на попытке продать квартиру, которая является наследством и должна была отойти территориальной общине Киева.

Злоумышленника задержали "на горячем" – когда он в офисе частного нотариуса оформлял договор купли-продажи. Правоохранители изъяли у него вещественные доказательства, подтверждающие намерения.

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются возможные сообщники подозреваемого.

Подозреваемый задержан flickr.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве мужчина незаконно завладел двумя квартирами профессора на основании поддельных документов. Сумма ущерба в итоге превысила 3,5 млн гривен. Обвиняемый, работая в сговоре с другими соучастниками, втерся в доверие к одинокому 63-летнему профессору.