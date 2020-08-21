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В Киеве мошенник оставил профессора без двух квартир

21.08.2020 - 12:55

В Киеве мужчина незаконно завладел двумя квартирами профессора на основании поддельных документов. Сумма ущерба в итоге превысила 3,5 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, обвиняемый, работая в сговоре с другими соучастниками, втерся в доверие к одинокому 63-летнему профессору физико-математических наук. Злоумышленник воспользовался болезненным состоянием пожилого человека и украл документы на две квартиры в Киеве и паспорт.

Злоумышленника арестовали

flickr.com

Затем подделали документы на подставных лиц и использовали их нотариальном удостоверении договоров. "Обвиняемый присутствовал при заключении соответствующих договоров отчуждения квартир и распоряжался этим имуществом по своему усмотрению", - рассказали в прокуратуре.

После исследования всего объема доказательств в суде обвиняемый свою вину признал в полном объеме. По результатам судебного рассмотрения мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемый сейчас находится под стражей. На незаконно отчужденные квартиры наложен арест. Принимаются меры по их возврату.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве разоблачили мошенников, которые пытались присвоить помещение полиции, использовав при этом поддельные документы.

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