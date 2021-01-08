В Киеве три дома могут попасть в список культурного наследия

В Киеве три старинных дома могут получить дополнительную защиту, пополнив список объектов культурного наследия.

Об этом написал заместитель председателя Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций у себя в Facebook.

По его словам, все эти здания построены в XIX веке, расположены в Шевченковском районе столицы и имеют высокую историческую ценность.

Первое – это имение Якова Бернера, построенное в 1886 году, стоит на бульваре Тараса Шевченко. " Его создатель - известный киевский зодчий Владимир Николаев. Над его карнизом сохранились инициалы владельца "ЯБ" и дата постройки "1886", - сообщил столичный чиновник.

Еще одним претендентом на статус памятника является угловая усадьба на Большой Васильковской, 10. Во второй половине XIX века этот участок земли принадлежал немецкому подданному Генриху Фалеру – основателю мебельной фабрики. Его сын начал строительство дома в стиле неоренессанса. Руководил проектом зодчий Андрей-Фердинанд Краусс.

Третье здание, которое может попасть в список культурного наследия, - это поликлиника Союза Писателей на улице Рейтарской.

"На его месте в 1873 году стоял двухэтажный старинный дом, в котором размещалась гостиница "Рим". Здание поликлиники было построено в 1986 году по проекту выдающихся столичных архитекторов Авраама Милецкого и Владимира Шевченко", - рассказал Таций.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве хотят продать с помощью аукциона старинное здание, которое является памятником архитектуры.