В Киеве собираются снести старейшее довоенное здание на Лыбедской

В Киеве собираются снести дом, постройки начала XX века, который находится в переулке Лужевського, 3, возле станции метро "Лыбедская".

Как сообщили в паблике "Карта Реновации", о сносе дома открыто заявили рабочие со строительной площадки, устанавливая забор и готовясь к демонтажным работам.

Как отмечается, этот довоенный дом является ценным примером парадного промышленного строительства. Он был спроектирован в стиле неоклассицизм. Об этом свидетельствуют общие пропорции фасада, наличие арочных окон и характерного карниза.

В 2019 году, согласно данным на сайте Минрегиона, здесь планировалось строительство социально-общественного комплекса в составе многофункционального торгового комплекса и паркинга.

В феврале 2021 года два здания в переулке Лужевського, 3 под буквами А и В выставили на продажу в рамках малой приватизации. Стартовая цена пятиэтажного дома была 73 миллиона гривен. Победителем торгов стало ООО "Систембуд". Согласно данным портала YouControl, бенефициарами компании являются Наталья Ульшина и Дмитрий Ароцкер. Последнего связывают с компаниями из орбиты Вагифа Алиева.

Как сообщает Delo.ua, приоритетным для Алиева является запуск ТРЦ Ocean Mall, находящегося по соседству с популярным торговым центром Ocean Plaza.

Вагиф Алиев — крупный девелопер, несколько лет назад объявивший о планах построить в Киеве 10 мегамоллов, по одному в каждом районе города. Ныне реализовано только два проекта — Lavina и Blockbuster.

Как сообщали НЕРУХОМІ, вокруг "дома с тарелкой" возле станции метро "Лыбедская" начали устанавливать строительный забор. При этом, как заметили киевляне, забор ставят таким образом, чтобы активисты не смогли его снести. Но столичные власти заверили, что здание ждет реставрация, никто его сносить не собирается.