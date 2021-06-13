В Киеве рухнул балкон, на котором обустроили огород. Фото

В Киеве произошло чрезвычайное происшествие: на улице Вербицкого (Харьковский массив) рухнула крыша балкона.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Описание: В Киеве обвалился балкон с огородом Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

На место сразу прибыли работники спасательных служб, чтобы демонтировать остатки конструкций. Так, владелец квартиры на шестом этаже на крыше балкона обычной жилой девятиэтажки решил обустроить себе огород, на котором выращивал клубнику. Конструкция, на которой размещалась тонна земли, не выдержала нагрузки и рухнула вниз.

Описание: В Киеве обвалился балкон с огородом Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

По счастливому стечению обстоятельств в результате инцидента никто не пострадал. Как заметил глава Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, большинство таких случаев происходят из-за человеческого фактора. Часто люди проводят опасные работы в пределах собственности, создают ненадежные конструкции и подвергают таким образом свою жизнь и жизнь окружающих риску.

Описание: В Киеве обвалился балкон с огородом Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

Описание: В Киеве обвалился балкон с огородом Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в апреле в Киеве обвалился балкон жилого дома, который находится по улице Половецкой, 14. Глава Совета урбанистики Киева Виталий Селик заметил, что обвалился балкон, который не был застеклен. По его словам, конструкции с обеих сторон подвергались воздействию снега и дождя. Места соединений подгнили и процвели грибком.