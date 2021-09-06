В Киеве прошли обыски в Управлении градостроительства Шевченковской РГА

Нацполиция Киева в понедельник, 6 сентября, пришла с обысками в Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА по делу о растрате чиновниками средств из бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, вышеуказанное управление и частная подрядная организация в конце 2020 года заключили договор о проведении капремонта общественного проекта "Экопарк" по улице Олеся Гончара, 5-7 в Киеве. По документам закончить работы должны были в декабре прошлого года. Однако в ходе осмотра установили, что роботы были сделаны некачественно и не полностью с использованием материалов на полмиллиона гривен. Тем не менее Управление градостроительства Шевченковской райадминистрации заплатило полностью за проделанную работу – свыше 1,4 млн гривен и подписало акты выполненных работ. Во время следственных мероприятий изъяли тендерную документацию, акты приема-передачи выполненных работ.

Описание: Очередные обыски у столичных чиновников Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее прокуратура пришла с обысками в Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА по делу о присвоении средств из городского бюджета во время капремонта жилого фонда столицы. По данным правоохранителей, тогда бюджету столицы нанесли ущерб на сумму свыше 30 млн гривен.