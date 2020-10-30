В Киеве произошел пожар в здании, которому уже почти 200 лет

В Киеве в четверг, 29 октября, горел дом – памятник архитектуры, расположенный по улице Волошская, 5 в Подольском районе.

Об инциденте сообщили в соцсети киевляне, которые стали свидетелями происшествия.

Как стало известно, пожар произошел в здании, построенном в 1833-35 годах. Дом является памятником архитектуры местного значения. Пожарные приехали на место инцидента, спустя 25 минут после вызова и ликвидировали очаги возгорания.

Сейчас дом находится в частной собственности. Долгое время он был заброшен, что привело к его частичному разрушению.

В описании данного здания говорится, что архитектурное решение главного фасада основывается на типичной симметричной схеме пятиоконного дома периода классицизма. В его тектонике преобладают горизонтальные членения, подчеркнутые линии цоколя и карнизов простого профиля.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве частично разобрали памятник архитектуры ХІХ века, который находится по адресу Андреевский спуск, 10А (Подольский район). Подчеркивается, что здание по адресу Андреевский спуск, 10А, — памятка архитектуры, охраняемая законом. Согласно Закону Украины об охране культурного наследия, снос, изменение, перемещение и замена памяток запрещены.