В Киеве произошел пожар в здании, которому уже почти 200 лет

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В Киеве в четверг, 29 октября, горел дом – памятник архитектуры, расположенный по улице Волошская, 5 в Подольском районе.
Об инциденте сообщили в соцсети киевляне, которые стали свидетелями происшествия.
Как стало известно, пожар произошел в здании, построенном в 1833-35 годах. Дом является памятником архитектуры местного значения. Пожарные приехали на место инцидента, спустя 25 минут после вызова и ликвидировали очаги возгорания.
Сейчас дом находится в частной собственности. Долгое время он был заброшен, что привело к его частичному разрушению.
В описании данного здания говорится, что архитектурное решение главного фасада основывается на типичной симметричной схеме пятиоконного дома периода классицизма. В его тектонике преобладают горизонтальные членения, подчеркнутые линии цоколя и карнизов простого профиля.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве частично разобрали памятник архитектуры ХІХ века, который находится по адресу Андреевский спуск, 10А (Подольский район). Подчеркивается, что здание по адресу Андреевский спуск, 10А, — памятка архитектуры, охраняемая законом. Согласно Закону Украины об охране культурного наследия, снос, изменение, перемещение и замена памяток запрещены.
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