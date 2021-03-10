В Киеве продолжают расти коммунальные долги. В основном не платят владельцы огромных квартир

В Киеве продолжают расти долги за тепло и горячую воду, которые по состоянию на 1 марта достигли 4,4 млрд. При этом самыми злостными неплательщиками считаются владельцы огромных квартир в элитных районах столицы.

Об этом в среду, 10 марта, заявил директор КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) Константин Лопатин во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, основная часть долга приходится на четверть потребителей, чьи долги в общей сложности уже достигли 1,8 млн грн. Как рассказал начальник коммунальной организации, речь идет о владельцах квартир в Шевченковском, Печерском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Их площадь от 223 "квадратов". "Среди наших системных должников нет ни одного, чья жилая площадь была бы меньше 200 кв. м", – добавил Лопатин.

Описание: Долги за коммуналку в Киеве выросли до 4,4 млрд гривен Источник: pixabay.com Alt:

Он также сообщил, что коммунальщики обращаются в суд, вынуждая таким образом должников рассчитаться за потребленную теплоэнергию. Лопатин рассказал, что в итоге владельцы таких квартир переплачивают до 30%: часть денег идет на судебные издержки, пеню и прочие штрафные санкции.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в январе мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице задолженность за коммунальные услуги выросла до 4 млрд гривен. Из-за скачка тарифов люди стали реже платить за воду и тепло. Он также отметил, что высокие цены на энергоносители спровоцировали напряженность в обществе, что в конечном итоге вылилось в рост задолженности за услуги ЖКХ.