В Киеве начали разбирать старинный "Дом со змеями". Фото

В Киеве приступили к реконструкции известного "Дома со змеями", который расположен по улице Большой Житомирской, 32.

Описание: "Дом со змеями" разбирают Источник: Фото Эльдара Сарахмана Alt:

Как сообщил "Хмарочосу" архитектор проекта Артем Прощенко, будет демонтирован последний этаж, который появился здесь в советское время, впоследствии зданию придадут аутентичный вид, добавят элементы декора. Также в ходе работ планируют достроить мансарду.

Проект реконструкции был разработан и одобрен еще в 2019 году, но к его реализации приступили только сегодня. При этом функциональное назначение здания останется прежним – в нем будут располагаться офисы.

Описание: "Дом со змеями" разбирают Источник: Фото Эльдара Сарахмана Alt:

Как сообщает издание, в 2010 году это здание купила фирма "Акваплаз". Собственники здания хотели превратить его в гостиницу, достроив несколько этажей и вырыть паркинг. Но этому не суждено было случиться, в итоге здание начало разрушаться, пока его не перекупила компания B&H film distribution и пообещала восстановить.

"Дом со змеями" был построен в 1911 году по проекту архитектора Игнатия Ледоховского по заказу купчихи Софии Чоколовой. Фасад украшали обвивающиеся вокруг каштановых листьев змеи, женские фигуры и ребенок верхом на гусыне.

Описание: "Дом со змеями" разбирают Источник: Фото Эльдара Сарахмана Alt:

После Второй мировой войны достроили четвертый этаж, разобрали массивный купол с волнообразным рельефом над эркером и волнообразный парапет. Тогда же была утеряна сюжетная горельефная композиция по мотивам античной мифологии.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в центре Киева начали разбирать трехэтажное старинное здание, постройки XIX века, которое расположено по улице Владимирской, 93. Из-за декора его назвали "Дом с жуками".