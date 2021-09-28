В Киеве начали разбирать старинный "Дом со змеями". Фото

В Киеве приступили к реконструкции известного "Дома со змеями", который расположен по улице Большой Житомирской, 32.
"Дом со змеями" разбирают
Фото Эльдара Сарахмана
Как сообщил "Хмарочосу" архитектор проекта Артем Прощенко, будет демонтирован последний этаж, который появился здесь в советское время, впоследствии зданию придадут аутентичный вид, добавят элементы декора. Также в ходе работ планируют достроить мансарду.
Проект реконструкции был разработан и одобрен еще в 2019 году, но к его реализации приступили только сегодня. При этом функциональное назначение здания останется прежним – в нем будут располагаться офисы.
"Дом со змеями" разбирают
Фото Эльдара Сарахмана
Как сообщает издание, в 2010 году это здание купила фирма "Акваплаз". Собственники здания хотели превратить его в гостиницу, достроив несколько этажей и вырыть паркинг. Но этому не суждено было случиться, в итоге здание начало разрушаться, пока его не перекупила компания B&H film distribution и пообещала восстановить.
"Дом со змеями" был построен в 1911 году по проекту архитектора Игнатия Ледоховского по заказу купчихи Софии Чоколовой. Фасад украшали обвивающиеся вокруг каштановых листьев змеи, женские фигуры и ребенок верхом на гусыне.
"Дом со змеями" разбирают
Фото Эльдара Сарахмана
После Второй мировой войны достроили четвертый этаж, разобрали массивный купол с волнообразным рельефом над эркером и волнообразный парапет. Тогда же была утеряна сюжетная горельефная композиция по мотивам античной мифологии.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в центре Киева начали разбирать трехэтажное старинное здание, постройки XIX века, которое расположено по улице Владимирской, 93. Из-за декора его назвали "Дом с жуками".