В Киеве на Оболони снесут здание отеля, построенного с нарушениями

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В Киеве суд обязал снести здание отеля, построенного с нарушениями в Оболонском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Частная компания построила здание гостиницы по улице Вышгородской. При этом строительство велось на участке, целевое назначение которого – земля сельхозназначения. Сам участок находится в пользовании госпредприятия "Агрокомбинат "Пуща-Волица". Отель занял площадь – более 522 "квадратов".
"Решений об изменении целевого назначения и передаче участка земли в аренду не принималось", - выяснили в прокуратуре.
Отель построили незаконно, поэтому пришлось его демонтировать
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Ввиду выявленных обстоятельств прокуратура потребовала снести самострой, с доводами согласился судья, поэтому вынес соответствующее решение.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в центре Киеве коммунальщики недавно демонтировали веранду грузинского ресторана "Хурма". Пристройка была незаконной, располагалась почти вплотную к станции метро "Золотые ворота" и закрывала фасад памятника архитектуры.
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