В Киеве на Оболони снесут здание отеля, построенного с нарушениями

В Киеве суд обязал снести здание отеля, построенного с нарушениями в Оболонском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Частная компания построила здание гостиницы по улице Вышгородской. При этом строительство велось на участке, целевое назначение которого – земля сельхозназначения. Сам участок находится в пользовании госпредприятия "Агрокомбинат "Пуща-Волица". Отель занял площадь – более 522 "квадратов".

"Решений об изменении целевого назначения и передаче участка земли в аренду не принималось", - выяснили в прокуратуре.

Описание: Отель построили незаконно, поэтому пришлось его демонтировать Источник: pixabay.com Alt:

Ввиду выявленных обстоятельств прокуратура потребовала снести самострой, с доводами согласился судья, поэтому вынес соответствующее решение.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в центре Киеве коммунальщики недавно демонтировали веранду грузинского ресторана "Хурма". Пристройка была незаконной, располагалась почти вплотную к станции метро "Золотые ворота" и закрывала фасад памятника архитектуры.