В Киеве историческое здание хочет купить фирма с признаками фиктивности

В Киеве здание гостиницы Военно-Никольского монастыря по улице Ивана Мазепы,11, которое является историческим, хочет выкупить за 307 млн гривен компания, имеющая все признаки фиктивности.

Как сообщает "Слідство.Інфо", фирма "Перфом Стандарт" победила на аукционе в системе электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ" Минюста. Речь идет о здании, площадью 6,7 тысяч "квадратов" и являющееся памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Между тем, как стало известно, Перфом Стандарт создали чуть больше года назад, ее уставной капитал – 15 тысяч гривен. Около полугода назад новой собственницей стала 56-летняя Инна Прилепко, родом из оккупированного Алчевска в Луганской области. При этом больше никакой бизнес на нее не записан. Как выяснили журналисты, человек с идентичными данными фигурирует в уголовном деле, связанном с убийством. Адвокат обвиняемого рассказал, что Инна Прилепко – это мать погибшей. Он предположил, что она может даже не знать о своей роли в компании "Перфом Стандарт".

Стоит напомнить, что это здание ранее принадлежало Дельта Банку, который Национальный банк Украины в 2015 году признал неплатежеспособным. Оно имеет большое историческое значение. Его построил епархиальный архитектор Евгений Ермаков как доходный дом для церкви Большого Николая. Во времена Первой мировой войны там было военное училище, а за гетмана Павла Скоропадского - военное министерство Украинского Государства.

Описание: Историческое здание хочет купить сомнительная фирма Источник: wikimapia.org Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, депутаты Киевсовета собираются инициировать введение моратория на строительство в пределах центральной планировочной зоны столицы. Уже подготовлен базовый текст соответствующего проекта решения. Мораторий хотят ввести временно – до утверждения нового Генерального плана и плана зонирования территории Киева.