В Киеве инвесторы недостроев Войцеховского перекрыли Броварской проспект. Фото

В Киеве инвесторы ЖК ДЕМЕЕВСКОГО КВАРТАЛА в среду, 8 июля, перекрыли Броварской проспект в районе станции метро Гидропарк, требуя решить вопрос с проблемными домами, строительство которых было заморожено.

Митинг на Броварском проспекте НЕРУХОМІ

Как сообщают НЕРУХОМІ, митингующие перекрыли проезжую часть в месте сужения дороги, в результате на проспекте возникла огромная пробка – в это время как раз многие киевляне спешили на работу. В руках участники акции протеста держат плакаты "Требуем государственный аудит домов Войцеховского", "Демеевский квартал, требуем достроить" и другие.

Митинг на Броварском проспекте НЕРУХОМІ

Отметим, что речь идет о скандальном застройщике Анатолие Войцеховском.

На место происшествия прибыла патрульная полиция, которая, скорее всего, составляла протоколы на протестующих, поскольку они перекрыли дорогу в неположенном месте. Правоохранителям удавалось ненадолго растащить митингующих, таким образом освобождая проспект, давая проехать автомобилям.

Митинг на Броварском проспекте НЕРУХОМІ

Митинг на Броварском проспекте НЕРУХОМІ

Отметим, что доведенные до отчаяния инвесторы ЖК уже ранее также выходили на акции протеста. Так, в прошлом году в сентябре в Киеве жители ДЕМЕЕВСКОГО КВАРТАЛА перекрыли движение по проспекту Науки.

В проблемных домах отключили коммуникации из-за того, что застройщик не выполнил для этого необходимых процедур, при этом людей в квартиры заселили, сконтактировать с кем-то со стороны застройщика невозможно.

Войцеховского задержали 15 июля 2016 года. Генпрокуратура в 2015-2016 годах с целью объективности расследования объединила все 46 производств по деятельности Войцеховского.

В августе того же года сообщалось, что после выхода под залог в 14 млн грн Войцеховский сбежал в Россию, оставив как минимум 40 незаконных недостроев.