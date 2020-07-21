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В Киеве активно устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора

21.07.2020 - 09:00

На левом берегу Киева работы по установке контейнеров типа "звонок" для раздельного сбора мусора уже подходят к завершению, вместе с тем коммунальщики начинают активно их ставить в Оболонском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевкоммунсервиса.

Как отмечается, в целом по столице уже установили 380 контейнеров данного типа. Сейчас начинаются работы по установке контейнеров в жилой застройке на правом берегу с Оболонского района.

"Неравнодушных жителей Оболони, которые стремятся сортировать мусор, просим активно участвовать в процессе и давать предложения с адресами и локациями для установки", - подчеркнули коммунальщики.

В Киеве активно внедряют программу раздельного сбора мусора

pixabay.com

На основе обращений, обработают локации, согласуют адреса и сформируют маршруты вывоза отходов. Обращение на установку контейнеров можно подать на официальном сайте КП "Киевкоммунсервис".

Здесь также напомнили, что нужно учитывать, есть ли на придомовой территории площадка (4х2 метра) для установки и возможность заезда спецавтотранспорта.

"По предыдущему опыту установки контейнеров, просим обратить внимание, чтобы рядом не находились пункты приема вторсырья, чтобы избежать ситуаций с умышленной порчей контейнеров и изъятием ресурсоценных компонентов "неравнодушными жителями". Также необходимо исключить размещение контейнеров на зеленой зоне. Контейнеры будут устанавливаться на придомовых территориях в жилом секторе, исключительно по адресам домов, входящих в зону обслуживания КП "Киевкоммунсервис". На каждом контейнере нанесена информация для какого вида отходов он предназначен, а по контактному номеру телефона Вы можете подать информацию о их наполненности и необходимости вывоза", - сообщили в коммунальной службе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в столице начали установку контейнеров для раздельного сбора отходов в парках. Уже разместили семь контейнеров с отдельными отсеками для стекла, пластика и бумаги на территории парка на Троещине вдоль проспекта Шухевича.

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