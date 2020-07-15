В КГГА отчитались, сколько квартир предоставили участникам АТО

В 2019 году за счет городского бюджета столицы получили новые квартиры 110 участников АТО, которые нуждались в улучшении жилищных условий.

Об этом сообщил во вторник, 14 июля, руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, передает пресс-служба горадминистрации.

"Городская власть продолжает работать над обеспечением жильем участников антитеррористической операции и членов семей наших погибших защитников. Многие из них нуждается в улучшении жилищных условий. И задача городских властей – решать эту проблему, ведь это самое малое, чем мы можем отблагодарить за их героизм", – отметил Загуменный.

По его словам, в 2019 году за счет бюджета Киева жилье получили 110 участников боевых действий в зоне АТО.

Ветеранам боевых действий на Востоке Украины дали новые квартиры flickr.com

Руководитель аппарата КГГА также напомнил, что по решению Киевсовета от 9 октября 2014 года, из бюджета столицы установлен ряд льгот дополнительно к гарантированным государством льгот и гарантий для киевлян - участников АТО и членов их семей. Кроме того, город активно использует опыт ветеранов АТО в обеспечении правопорядка и безопасности.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Кабмин изменил порядок предоставления льготных кредитов на приобретение жилья – 14,6 млн грн в равных частях направлены на льготное кредитование переселенцам и участников АТО/ООС.