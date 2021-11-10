В Калифорнии для студентов построят огромное общежитие без окон. Фото

Для студентов Калифорнийского университета в Санта-Барбаре собираются построить одно из самых больших в мире общежитий.

Как сообщает Dezeen, здание должно вмещать свыше 4500 студентов. Особенность проекта Munger Hall в том, что почти 95% жильцов будут проживать в комнатах без окон, что вызвало большую критику со стороны многих экспертов.

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Архитектор Деннис Макфадден покинул комитет Калифорнийского университета в знак протеста против проекта. Он заявил, что не сможет поддержать дизайн здания "ни как архитектор, ни как отец, ни как человеческое существо".

По его словам, солнечный свет и свежий воздух – основа для психического здоровья жителей. Вместо этого в спальнях с одноместным размещением будут установлены виртуальные окна, имитирующие солнечный свет.

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По проекту, студенческие помещения будут группироваться в боксы, каждый из которых будет содержать пять крошечных комнат, общую кухню с гостиной и туалеты.

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Строительство общежития инициировал миллиардер Чарльз Мангер, он же предоставил 200 млн долларов на разработку проекта. Общая его стоимость должна составить свыше 1,5 млрд долларов. Авторами проекта указано бюро VTBS Architects.

Munger Hall решили реализовать на фоне жилищного кризиса, который разразился в США. Особенно остро проблема обеспечения жильем ощущается для студентов и абитуриентов, которым, как пишут, приходится ночевать в автомобилях и на диванах у друзей. Несмотря на все недостатки проекта, он предусматривает отдельную комнату с кроватью и письменным столом для каждого студента.

Строительство такого "монстра", как его прозвали в прессе, объясняется нехваткой земли вокруг университета, расположенного посреди зоны частной малоэтажной застройки.

Отмечается, что самым большим общежитии в мире считается Bancroft Hall в Военно-морской академии США. Там проживает 4000 студентов, оно состоит их нескольких крыльев и более чем 25 входами.

Как сообщали НЕРУХОМІ, всемирно известная архитектурная компания Zaha Hadid Architects разработала проект общежития для студентов университета науки и технологий в Гонконге.

Корпус общежития будет иметь гексагональную структуру, напоминающую пчелиные соты. Во дворах общежития, студенты смогут как заниматься как спортом, так и разведением растений. Строительство планируют завершить в 2023 году. По планам в нем смогут жить около 1500 студентов.