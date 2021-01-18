Шедевр от Zaha Hadid Architects: проект общежития для студентов в Гонконге. Фото

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Жилой комплекс возводится в Голосеевском районе столицы
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Всемирно известная архитектурная компания Zaha Hadid Architects разработала проект общежития для студентов университета науки и технологий в Гонконге.
Общежитие от Zaha Hadid Architects
archdaily.com
Как сообщает Archdaily, над ним также работали архитекторы их бюро Leigh&Orange. Комплекс будет строится на склоне в юго-восточной части Гонконга, а из-за перепада ландшафта разница между самой высокой и самой низкой точками кампуса составит 25 метров. Корпус общежития будет иметь гексагональную структуру, напоминающую пчелиные соты. Во дворах общежития, студенты смогут как заниматься как спортом, так и разведением растений.
Общежитие от Zaha Hadid Architects
archdaily.com
Высота зданий будет варьироваться от шести до восьми этажей. Линию крыши здания разработали как основной маршрут циркуляции студентов и сотрудников университета, она включает затененные открытые площадки для отдыха, это должно помочь построить прочную культуру между кампусами.
Общежитие от Zaha Hadid Architects
archdaily.com
Чтобы удешевить строительство архитекторы из Zaha Hadid Architects предложили использовать уже готовые панели. Облицуют здания керамической плиткой различных цветов. Строительство планируют завершить в 2023 году. По планам в нем смогут жить около 1500 студентов.
Общежитие от Zaha Hadid Architects
archdaily.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Сиане (Китай) к Кубку Азиатской футбольной конфедерации будет построен международный футбольный центр, проект которого также разрабатывался архитекторами студии Zaha Hadid.
Жилой комплекс возводится в Голосеевском районе столицы
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