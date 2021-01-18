Шедевр от Zaha Hadid Architects: проект общежития для студентов в Гонконге. Фото

Всемирно известная архитектурная компания Zaha Hadid Architects разработала проект общежития для студентов университета науки и технологий в Гонконге.

Описание: Общежитие от Zaha Hadid Architects Источник: archdaily.com Alt:

Как сообщает Archdaily, над ним также работали архитекторы их бюро Leigh&Orange. Комплекс будет строится на склоне в юго-восточной части Гонконга, а из-за перепада ландшафта разница между самой высокой и самой низкой точками кампуса составит 25 метров. Корпус общежития будет иметь гексагональную структуру, напоминающую пчелиные соты. Во дворах общежития, студенты смогут как заниматься как спортом, так и разведением растений.

Описание: Общежитие от Zaha Hadid Architects Источник: archdaily.com Alt:

Высота зданий будет варьироваться от шести до восьми этажей. Линию крыши здания разработали как основной маршрут циркуляции студентов и сотрудников университета, она включает затененные открытые площадки для отдыха, это должно помочь построить прочную культуру между кампусами.

Описание: Общежитие от Zaha Hadid Architects Источник: archdaily.com Alt:

Чтобы удешевить строительство архитекторы из Zaha Hadid Architects предложили использовать уже готовые панели. Облицуют здания керамической плиткой различных цветов. Строительство планируют завершить в 2023 году. По планам в нем смогут жить около 1500 студентов.

Описание: Общежитие от Zaha Hadid Architects Источник: archdaily.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Сиане (Китай) к Кубку Азиатской футбольной конфедерации будет построен международный футбольный центр, проект которого также разрабатывался архитекторами студии Zaha Hadid.