В Херсоне рухнул флагшток и раздавил авто чиновника. Фото

В Херсоне рухнул самый большой флагшток в области, установленный ко дню 30-летия Независимости, при этом раздавив авто чиновника, отвечавшего за строительные подряды.

Как сообщают местные СМИ, 70-метровый флагтшток с трезубцем начали монтировать в Херсоне на набережной в парке Славы возле областной библиотеки. Однако, что-то пошло не так и конструкция упала на автомобиль Lexus, который по данным издания принадлежит директору Департамента развития территорий Херсонского облсовета, отвечающего за все строительные подряды и переговоры с подрядчиками Виталию Короваеву.

Описание: В Херсоне флагшток раздавил авто чиновника Источник: most.ks.ua Alt:

Отмечается, что чиновник чудом не погиб в этом инциденте, за считанные секунды успел выскочить из машины. Вероятно, он отвечал за установку флага и за поиск инвесторов. Заместитель председателя Херсонской ОГА Эдуард Науменко сообщил, что оборвался строп. Он подчеркнул, что средства из бюджетов на флагшток не выделялись.

Описание: В Херсоне флагшток раздавил авто чиновника Источник: most.ks.ua Alt:

По некоторым данным, идея установить к празднику высокие флагштоки в каждой из областей появилась в Офисе президента. На это планировали потратить более 170 млн гривен из государственного и местных бюджетов.

Описание: В Херсоне флагшток раздавил авто чиновника Источник: most.ks.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве из-за проблем с парковками эвакуировали авто замглавы комитета по градостроительству Елены Шуляк. Так, народная избранница не смогла найти свою машину, которую припарковала возле здания Минрегиона по улице Большой Житомирской, 9. Как она потом узнала, автомобиль отвезли на штрафплощадку.