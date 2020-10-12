В Голосеевском парке Киева будут искать незаконные стройки

Голосеевский парк в Киеве проверят на предмет незаконных застроек. Об этом сообщил глава государственной экологической инспекции Андрей Малеваный у себя в Facebook.

По его словам, основной сложностью защитить парк от застройки является то, что нет четкого определения его границ, что и привлекает различных застройщиков.

"При отсутствии официально утвержденных границ нацпарка (застройщики) смогли вывести участок из статуса заповедной территории и начать "клепать" многоэтажки", - подчеркнул Малеваный.

Описание: Голосеевский парк Источник: lookmytrips.com Alt:

Чиновник напомнил, что в конце прошлого месяца были официально утверждены границы Голосеевского парка. Соответствующее решение было утверждено Министерством защиты окружающей среды. Однако Малеваный считает, что таких мер недостаточно. Очень важно также установить и охранные зоны парка. Это станет дополнительным защитным фактором и сможет уберечь его от застройки, сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что Госэкоинспекция проконтролирует наличие установленных охранных зон нацпарка - предписание об их утверждении было предоставлено 30 июня.

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