В Голосеевском парке Киева будут искать незаконные стройки

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Голосеевский парк в Киеве проверят на предмет незаконных застроек. Об этом сообщил глава государственной экологической инспекции Андрей Малеваный у себя в Facebook.
По его словам, основной сложностью защитить парк от застройки является то, что нет четкого определения его границ, что и привлекает различных застройщиков.
"При отсутствии официально утвержденных границ нацпарка (застройщики) смогли вывести участок из статуса заповедной территории и начать "клепать" многоэтажки", - подчеркнул Малеваный.
Голосеевский парк
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Чиновник напомнил, что в конце прошлого месяца были официально утверждены границы Голосеевского парка. Соответствующее решение было утверждено Министерством защиты окружающей среды. Однако Малеваный считает, что таких мер недостаточно. Очень важно также установить и охранные зоны парка. Это станет дополнительным защитным фактором и сможет уберечь его от застройки, сказал чиновник.
Он также подчеркнул, что Госэкоинспекция проконтролирует наличие установленных охранных зон нацпарка - предписание об их утверждении было предоставлено 30 июня.
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