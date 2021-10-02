В Британии выставили на продажу поместье по соседству с королевской семьей. Фото

В Великобритании в графстве Глостершир выставили на продажу поместье Elmestree House, граничащее с Highgrove, в котором любил отдыхать принц Чарльз.

Как сообщает New York Post, дом был построен в 1844 году на участке в 47 гектаров. Усадьбу оценили в $10,1 млн, она продается впервые с 1949 года.

Описание: Поместье Elmestree House Источник: nypost.com Alt:

В доме удалось сохранить массивные деревянные двойные двери, каменный пол, старинные оконные рамы и зал, в котором проводились балы. Здесь также есть широкая лестница, украшенная стеклянным куполом.

Описание: Поместье Elmestree House Источник: nypost.com Alt:

Описание: Поместье Elmestree House Источник: nypost.com Alt:

В основном доме располагаются 11 спален, еще четыре в пристроенном доме, который прозвали "фермерским", три спальни в отдельном доме на заднем дворе и две в коттедже, который также располагается на участке. К слову, на территории есть много лужаек и площадок для развлечений, которые были сооружены еще в XIX веке.

Описание: Поместье Elmestree House Источник: nypost.com Alt:

Глава риэлтерского агентства Strutt & Parker Мэтью Садлоу полагает, что такая недвижимость была бы интересна не только британским, но и иностранным покупателям.

Принц Чарльз купил соседнюю резиденцию Highgrove еще в 1980 году. После свадьбы с принцессой Дианой в 1981 году пара переехала в дом и там вырастила двух сыновей — Уильяма и Гарри. Сейчас принц Чарльз живет в поместье со своей второй супругой — герцогиней Корнуолльской Камиллой.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Солсбери (Великобритания) выставили на продажу дом, который принадлежал ранее бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери. Именно здесь их отравили веществом "Новичок" сотрудники спецслужб РФ.