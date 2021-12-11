В Британии продается особняк с "подземным городом". Фото

В Великобритании в графстве Корнуолл выставили на продажу загородный дом на горе, который на первый взгляд кажется заурядным, однако имеет необычный бонус.
Необычный особняк из графства Корнуолл
nypost.com
Как сообщает британский таблоид The Sun, особняк оценили в 1 млн фунтов стерлингов (приблизительно 1,3 млн долларов), что сначала кажется немного дорого. Но в комплекте с наземной частью коттеджа идут сразу три пещеры, находящиеся прямо под ним, в горе. Поэтому новый хозяин получит в свое распоряжение еще и небольшой подземный город.
Необычный особняк из графства Корнуолл
nypost.com
Необычный особняк из графства Корнуолл
nypost.com
Необычный особняк из графства Корнуолл
nypost.com
Необычный особняк из графства Корнуолл
nypost.com
В этой части Корнуолла уже давно добывают сланец, после шахтеров остаются катакомбы, которые в свою очередь привлекают и туристов. Каждый год их посмотреть приезжает в среднем по 25 тысяч человек. В течение около 20 лет система пещер является объектом экскурсий, проведения свадебных торжество, а также здесь периодически проводят концертные мероприятия. Пещер здесь очень много и часть из них находятся в частной собственности.
Сам же особняк имеет четыре спальни, большую гостиную, кухню и веранду. Также в распоряжении нового собственника окажется часть дубового леса, который хорошо подходит для прогулок.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в британской деревне Мистли (графство Эссекс) выставили на продажу ядерный бункер, внутренние помещения которого переоборудовали в три квартиры класса премиум. Убежище возвели в 1951 году во время холодной войны. Предполагалось, что в нем, в случае нападения, должны укрыться представители правительства.