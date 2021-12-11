В Британии продается особняк с "подземным городом". Фото

В Великобритании в графстве Корнуолл выставили на продажу загородный дом на горе, который на первый взгляд кажется заурядным, однако имеет необычный бонус.

Описание: Необычный особняк из графства Корнуолл Источник: nypost.com Alt:

Как сообщает британский таблоид The Sun, особняк оценили в 1 млн фунтов стерлингов (приблизительно 1,3 млн долларов), что сначала кажется немного дорого. Но в комплекте с наземной частью коттеджа идут сразу три пещеры, находящиеся прямо под ним, в горе. Поэтому новый хозяин получит в свое распоряжение еще и небольшой подземный город.

Описание: Необычный особняк из графства Корнуолл Источник: nypost.com Alt:

Описание: Необычный особняк из графства Корнуолл Источник: nypost.com Alt:

Описание: Необычный особняк из графства Корнуолл Источник: nypost.com Alt:

Описание: Необычный особняк из графства Корнуолл Источник: nypost.com Alt:

В этой части Корнуолла уже давно добывают сланец, после шахтеров остаются катакомбы, которые в свою очередь привлекают и туристов. Каждый год их посмотреть приезжает в среднем по 25 тысяч человек. В течение около 20 лет система пещер является объектом экскурсий, проведения свадебных торжество, а также здесь периодически проводят концертные мероприятия. Пещер здесь очень много и часть из них находятся в частной собственности.

Сам же особняк имеет четыре спальни, большую гостиную, кухню и веранду. Также в распоряжении нового собственника окажется часть дубового леса, который хорошо подходит для прогулок.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в британской деревне Мистли (графство Эссекс) выставили на продажу ядерный бункер, внутренние помещения которого переоборудовали в три квартиры класса премиум. Убежище возвели в 1951 году во время холодной войны. Предполагалось, что в нем, в случае нападения, должны укрыться представители правительства.