В Британии продается один из самых маленьких домов за 300 тысяч евро. Фото

В британском Лестере продается двухэтажный дом, общая площадь которого составляет 31,5 квадратных метров.

Как сообщает Kodustiil, это один из самых маленьких домов в Британии, ширина здания – 3,96 метров и высота – 7,9 метров. При этом в доме имеются две спальни, ванная, гостиная, кухня. Также имеется и небольшой внутренний двор. Несмотря на довольно скромные размеры, благодаря удачной планировке жилье кажется просторным.

Описание: Необычный дом продается в Британии Источник: kodustiil.elu24.ee Alt:

Описание: Необычный дом продается в Британии Источник: kodustiil.elu24.ee Alt:

Хозяин дома, купивший в свое время его за 155 тысяч фунтов стерлингов, после того, как привел жилье в порядок, продает почти вдвое дороже – за 275 тысяч фунтов стерлингов (309 тысяч евро).

Описание: Необычный дом продается в Британии Источник: kodustiil.elu24.ee Alt:

Описание: Необычный дом продается в Британии Источник: kodustiil.elu24.ee Alt:

Стоимости этой недвижимости добавляет то, что она находится в престижном районе Лестера. Построили здание в 1900 году.

По словам маклера, который занимается продажей дома, такой вариант отлично подойдет одиноким людям и молодым семьям.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в немецком Бремене продается жилой дом возрастом около ста лет и жилой площадью – около 4-х метров. Стоит жилье – 77 777 евро плюс комиссионные.