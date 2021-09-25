В Бостоне продали невероятно узкий дом по завышенной цене. Фото

В американском Бостоне продали самый узкий дом в городе (шириной всего в 3 метра) за $1,25 млн, что превысило запрашиваемую стоимость.

Описание: В Бостоне продали самый узкий дом в городе Источник: mansionglobal.com Alt:

Как сообщает Mansion Global, сделку о покупке подписали спустя всего две недели, после того как было опубликовано объявление о продаже. Как уточнили риелторы, за это время им поступили несколько предложений, в итоге дом достался семье с двумя маленькими детьми, которые посещают местную школу.

Описание: В Бостоне продали самый узкий дом в городе Источник: mansionglobal.com Alt:

Дом был построен в 1862 году. По рассказу местных жителей, здешней землей владели два брата, и когда один ушел на войну, другой начал активно ее застраивать. По возвращению домой воевавший брат в отместку возвел между домами узкий дом, чтобы он закрывал свет в окнах соседям.

Описание: В Бостоне продали самый узкий дом в городе Источник: mansionglobal.com Alt:

Описание: В Бостоне продали самый узкий дом в городе Источник: mansionglobal.com Alt:

Учитывая особую конструкцию здания, для кухни собрали под заказ специальную мебель. Здесь также имеются две спальни, а с верхних этажей таунхауса открывается вид на Атлантический океан. На полах в доме постелен паркет.

Занимающиеся продажей недвижимости агенты, отмечают рост цен на рынке за последние три месяца. В целом за год прирост составил 117%. Средняя цена домов в Бостоне – порядка $1,45 млн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Лондоне продают очень узкий таунхаус, ширина которого не превышает 4-х метров. Располагается дом в районе Кенсингтон на площади в 147 "квадратов". Желающие могут приобрести это здание за 1,7 млн фунтов стерлингов – порядка 2,37 млн долларов.