В Берлине построили панельный дом в "духе СССР". Но вышло лучше. Фото

Немецкие архитекторы FAR frohn & rojas построили в Берлине панельный дом в "духе советского времени". Проект получил название Wohnregal.

Как сообщает Azure, строители возвели шестиэтажное здание, которое собирали на месте из готовых бетонных блоков. На это понадобилось шесть недель. Еще неделя ушла на обустройство этажей. Застройщик использовал бетонные несущие конструкции и двойные Т-образные балки. Но несмотря на это продуманный дизайн выгодно отличает новую берлинскую панельку от советских аналогов.

Описание: Панельный дом в Берлине Источник: azuremagazine Alt:

Дом отлично подходит, как для повседневной жизни, так и для офисов: помещения получились удобной планировки, площадью от 35 до 110 квадратных метров. Благодаря ряду архитектурных решений фасады выглядят открытыми и легкими. Так, с одной стороны вместо наружных стен натянута сетка, которая открывает лестницы между этажами.

Описание: Панельный дом в Берлине Источник: azuremagazine Alt:

Восточный и западный фасады состоят из панорамных окон-дверей, которые выполняют функцию охлаждения здания. В теплое время года окна можно раздвинуть и превратить помещение в некую лоджию, которую отделять от внешней среды перегородка мятно-зеленого цвета.

Описание: Панельный дом в Берлине Источник: azuremagazine Alt:

Реализация проекта также вышла дешевой. 1,5 тысячи евро за квадратный метр, это значительно меньше средней стоимости строительства в Германии.

Описание: Панельный дом в Берлине Источник: azuremagazine Alt:

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, власти Киева в свое время заметили, что несмотря на определенные недостатки у панельных домов есть и ряд преимуществ, на которые инвесторам следует обратить внимание при покупке квартир.