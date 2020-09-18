В Бейруте горело здание, спроектированное Захой Хадид. Фото, видео

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В столице Ливана, Бейруте, 15 сентября вспыхнул пожар в Бейрут-Сукс.
Как сообщает Archdaily, здание торгового центра было разработано Захой Хадид. Огонь повредил часть фасада, который обвалился.
Пожар в Бейруте
Archdaily
Пожар в Бейруте
Archdaily
В результате пожара никто не пострадал, потому что здание только недавно построили и еще не успели открыть. Известно, что разрушена только часть фасада, который выходил к отелю. Причины пожара пока не установлены.
Пожар в Бейруте
Archdaily
Пожар в Бейруте
Archdaily
Как сообщали НЕРУХОМІ, во вторник, 4 августа, вечером в Бейруте прогремел мощнейший взрыв, в результате которого погибли 74 человека. Более 4 тысяч получили ранения.
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