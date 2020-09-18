В Бейруте горело здание, спроектированное Захой Хадид. Фото, видео

В столице Ливана, Бейруте, 15 сентября вспыхнул пожар в Бейрут-Сукс.

Как сообщает Archdaily, здание торгового центра было разработано Захой Хадид. Огонь повредил часть фасада, который обвалился.

Пожар в Бейруте Archdaily

Пожар в Бейруте Archdaily

В результате пожара никто не пострадал, потому что здание только недавно построили и еще не успели открыть. Известно, что разрушена только часть фасада, который выходил к отелю. Причины пожара пока не установлены.

Пожар в Бейруте Archdaily

Пожар в Бейруте Archdaily

Как сообщали НЕРУХОМІ, во вторник, 4 августа, вечером в Бейруте прогремел мощнейший взрыв, в результате которого погибли 74 человека. Более 4 тысяч получили ранения.