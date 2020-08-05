Мощнейший взрыв в Бейруте: до сотни убитых и тысячи раненных. Видео

Во вторник, 4 августа, вечером в Бейруте прогремел мощнейший взрыв, в результате которого погибли 74 человека. Более 4 тысяч получили ранения.

Как сообщает DW, между тем премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал создать комиссию для изучения причин происшествия.

"Мы призываем к формированию комиссии для расследования взрыва в Бейруте с тем, чтобы результаты проверки были обнародованы в течение 48 часов", - заявил он.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

Столица Ливана Бейрут – город с непростой историей, подогретой многолетней политической нестабильностью и постоянно вспыхивающими кровопролитными конфликтами.

Согласно местному путеводителю Beiroutes, здесь в качестве "достопримечательностей столицы Ливана" указаны "случайные монументы войны", которых, к слову, хватает по всему городу.

Расстрелянное здание отеля в Бейруте pixabay.com

Так, одним из таких "случайных монументов" является прореженное дырами от пуль здание отеля Holiday Inn, расположенное в одном из фешенебельных районов периода туристического бума 1960-х. Именно это здание стало основным местом действия "Битвы отелей" во время гражданской войны: в отличие от остальных "участников" битвы, здание Holiday Inn не было ни снесено, ни реконструировано (на счет причин этому ходит множество слухов, начиная от банальной нехватки средств и заканчивая историей о том, что здание выкупила некая арабская принцесса, тут же о нем забывшая) и в данный момент служит наилучшей демонстрацией масштаба разрушений того времени.

Расстрелянное здание отеля в Бейруте pixabay.com