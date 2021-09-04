В Бангкоке собираются построить дом без внешних окон. Фото

В центре столицы Таиланда Бангкоке собираются возвести необычный жилой дом – без внешних окон.

Описание: Дом "без окон" в Бангкоке Источник: .designboom.com Alt:

Как сообщает Designboom, проект 55 Sathorn уже разработан, по задумке снаружи здание оформят в виде изогнутой ленты при помощи бетонной кладки. При этом архитекторы постарались продумать все до мелочей, особое внимание уделив вентиляции дома.

Описание: Дом "без окон" в Бангкоке Источник: .designboom.com Alt:

Еще одной особенностью проекта является полное отсутствие внешних окон, при этом для комфортности проживания в помещениях обустроили панорамные окна, выходящие на внутренне пространство. По мнению разработчиков проекта, этого будет достаточно для обеспечения помещений естественным светом.

Описание: Дом "без окон" в Бангкоке Источник: .designboom.com Alt:

Интерьер дома будет выполнен с элементами каменной плитки и дерева в серых тонах. На первом этаже здания расположен рабочий кабинет и тренажерный зал, на втором – кухня и гостиная, на третьем и четвертом – 3 спальни, на крыше – терраса с видом на город.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Бангкок – город, который славится своей необычной архитектурой. Так, здесь есть весьма необычное здание, напоминающее национальное тайское животное – слона. Оно также известное как Здание Чанга, было построено в 1997 году, состоит из трех башен. Реакция на это здание было неоднозначной, особенно на международном уровне. Вскоре CNN добавила его в свой список 25 великих небоскребов мира, назвав его передовым.