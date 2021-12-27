В Австралии построили жилую высотку в виде сосновой шишки. Фото

На побережье в австралийском Квинсленде завершилось строительство многофункционального жилого комплекса, внешне напоминающего форму сосновой шишки.

Описание: Дом-шишка в Квинсленде Источник: dezeen.com Alt:

Как сообщает Dezeen, для девелоперской компании FORME проект разработало архитектурное бюро Koichi Takada Architects. Для придания формы здания использовались выдвижные решетчатые деревянные перегородки на больших балконах.

Растущие рядом сосны Норфолка, которые внесены в список национального достояния, окружают участок, где строился этот дом. В связи с этим жилому комплексу дали название – Норфолк.

Это десятиэтажное здание, на которых разместились 15 апартаментов. Наверху – два пентахауса, в распоряжении жильцов которых будут свои бассейны на крыше. На первом этаже расположится спортивный зал, комнаты для отдыха, еще один бассейн и сауна.

Описание: Дом-шишка в Квинсленде Источник: dezeen.com Alt:

Описание: Дом-шишка в Квинсленде Источник: dezeen.com Alt:

"Так же, как и сосновые шишки, когда защищают свои семена от непогоды и открываются в идеальных природных условиях, архитектура Норфолка адаптирована для защиты жителей от непогоды и открыта, чтобы наслаждаться в течение 300 дней субтропическим солнцем и потрясающей природой", - отмечают авторы проекта.

Концепция "защиты" выражается как в изогнутых формах балконов здания, которые перекрывают друг друга, создавая тени, так и в серии раздвижных решетчатых деревянных перегородок, их можно сдвинуть в нужное положение для уединения или создания дополнительной тени.

Описание: Дом-шишка в Квинсленде Источник: dezeen.com Alt:

Квартиры расположены по всей длине этажа, разделены на гостиную, спальни по обе стороны от небольшой площадки, которая соединяется с лифтом и основной лестницей. Столовая и кухня с открытой планировки выходят на балкон, откуда открывается панорамным вид на море.

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