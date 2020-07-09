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Управление Госгеокадастра в Киеве возглавил новый руководитель: что о нем известно

09.07.2020 - 13:45

Председатель Госгеокадастра Роман Лещенко представил руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам отбора по назначению на вакантную должность государственной службы путем заключения контракта им стал Алексей Ботезат.

"Земельные вопросы в Киеве имеют огромное количество проблем и скандалов, поэтому одной из основных задач, которые я ставлю перед Алексеем Павловичем - наведение порядка в столичном управлении. Считаю, что он, как профессиональный юрист, сможет это сделать в кратчайшие сроки", - отметил Лещенко.

Алексей Ботезат

land.gov.ua

О новом руководителе управления Госгеокадастра в Киеве немного информации. Известно, что проработал в Одесской областной госадминистрации на должности начальника юридического управления ОГА. Также возглавлял юридическую фирму НИКА.

Также он имеет опыт работы в центральных и местных органах власти в сфере юстиции, экологии, градостроительства, регулирования земельных правоотношений.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 10 июня Кабмин назначил уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко главой Госгеокадастра.

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