Управление Госгеокадастра в Киеве возглавил новый руководитель: что о нем известно

Председатель Госгеокадастра Роман Лещенко представил руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам отбора по назначению на вакантную должность государственной службы путем заключения контракта им стал Алексей Ботезат.

"Земельные вопросы в Киеве имеют огромное количество проблем и скандалов, поэтому одной из основных задач, которые я ставлю перед Алексеем Павловичем - наведение порядка в столичном управлении. Считаю, что он, как профессиональный юрист, сможет это сделать в кратчайшие сроки", - отметил Лещенко.

Алексей Ботезат land.gov.ua

О новом руководителе управления Госгеокадастра в Киеве немного информации. Известно, что проработал в Одесской областной госадминистрации на должности начальника юридического управления ОГА. Также возглавлял юридическую фирму НИКА.

Также он имеет опыт работы в центральных и местных органах власти в сфере юстиции, экологии, градостроительства, регулирования земельных правоотношений.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 10 июня Кабмин назначил уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко главой Госгеокадастра.