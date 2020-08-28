Украинцы просят миллиард гривен на повышение энергоэффективности домов

В августе 2020 года стоимость всех представленных в Фонд энергоэффективности проектов по Программе "Энергодом" превысила 1 млрд грн, участие в проектах берет больше 15 500 украинских семей.

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский, сообщает пресс-служба Минрегиона.

Отмечается, что в Фонд поступило 178 заявок, из которых 100 уже одобрены.

Первые 500 участников Программы по энергомодернизации зданий получают дополнительные +20% гранта.

В программе "Энергодом" участвуют более 15 тысяч украинских семей pixabay.com

"Ключевой задачей, которая стоит перед Фондом в рамках проведения масштабной термомодернизации жилого фонда, является развитие в Украине эффективного и грамотного владельца дома", – рассказал Лозинский.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) обещал выделить 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине в рамках соглашения с Минрегионом.