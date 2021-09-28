Украинские банки выдали уже почти 900 ипотечных кредитов под 7%

Украинские банки за неделю выдали 33 кредита на покупку жилья в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%".

Об этом сообщили в понедельник, 27 сентября, в пресс-службе Министерства финансов.

Как уточнили в ведомстве, за все время действия госпрограммы был выдан 871 кредит на общую сумму 746 млн гривен. Всего в банки поступили 1254 заявок на 1,09 млрд гривен.

Традиционно украинцы берут кредиты на покупку жилья на вторичном рынке, преобладание составило 75,9%. На покупку жилья на первичном рынке выдали 24,1% кредитов.

В программе участвуют 22 области и город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в прошлой неделе были: Киев (33,6%), Киевская область (30,9%), Харьковская область (6,4%), Львовская область (6,0%), Ровенская область (3,9%), другие (19,2%).

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В Минфине уточнили, что на сегодняшний день в программе участвуют 17 банков. Решение о выдаче кредита принимают исключительно финучреждения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по состоянию на 20 сентября банки выдали 838 кредитов. В среднем банки оформляют в день по 4-5 договоров.