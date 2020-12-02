Украина может ввести санкции относительно австрийского архитектурного бюро

Относительно архитекторов бюро Coop Himmelblau (Австрия) могут быть введены санкции за участие в строительстве оперного театра в крымском Севастополе.

Как написал посол Украины в Австрии Александр Щерба у себя в соцсети, Киев серьезно изучает вопрос введения таких санкций.

"Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте Путина в Крыму - сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе", - написал посол.

Щерба рассказал, что созванивался с главой архитектурного бюро Вольфом Приксом и пытался отговорить того от участия в российском проекте, "не разрушать" таким образом свою репутацию. Но, по словам дипломата, Coop Himmelblau таки возьмется за сооружение театра.

Украинский посол пообещал уведомить весь мир, что авторитетные австрийские архитекторы принимают участие в сомнительных российских проектах и заключают сделки с президентом РФ.

Щерба также подчеркнул, что строительство театра австрийцами широко освещаются российскими СМИ. Ввиду такого развития событий Украина возьмется за изучение введения санкций относительно бюро Coop Himmelblau.

Отметим, что архитектурное бюро Coop Himmelblau было создано в 1968 году в Вене. За это время было удостоено ряда наград.

Здания, которые спроектировало бюро, отличаются необычными формами. Глава компании Прикс в одном из своих интервью заявил, что хочет построить "парящий дом, который ничего не должно поддерживать".

Наиболее известные проекты бюро: штаб-квартира Европейского центробанка (Франкфурт-на-Майне, Германия), здание мюнхенской Академии изящных искусств (Германия), Музей Слияния (Лион, Франция).

Описание: Проект Coop Himmelblau во Франкфурте Источник: floornature.com Alt:

Офисы архитектурного бюро открыты по всему миру: в Лос-Анджелесе, Лионе, Гвадалахаре и Баку.