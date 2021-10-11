У бывшего главы ГАСИ украли $2 млн

Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Александр Рыбак заявил, что у него украли $2 млн, которые он спрятал в своем доме в поселке Козин под Киевом.

Об этом говорится в сообщении "Судебного репортера", который ссылается на материалы суда.

По словам экс-руководителя инспекции, $900 тысяч он решил надежно спрятать. Для этого в 2014 году вызвал рабочих, чтобы якобы починить потолок между баней и комнатой для отдыха, и, воспользовавшись случаем, пока те отлучились на обед, положил в нишу деньги в пакетах. Еще $1,1 млн в тот тайник положила его жена Ирина Фриденталь. По возвращению рабочие зашили потолок гипсокартонном и покрасили его.

В июле этого же года чиновник вместе с семьей уехал отдыхать, оставив ключи от дома домоправителю. Когда же Рыбак вернулся, этот работник уволился.

Описание: У чиновника времен Януковича украли $2 млн Источник: pixabay.com Alt:

В 2016 году хозяин решил разобрать тайник, чтобы достать оттуда спрятанные деньги. Когда приехавшие ремонтники разобрали потолок, денег там не обнаружилось. Позже эксперты выяснили, что потолок разбирался, а затем собирался снова. А через два года охранник дома признался, что деньги украл домоправитель, а ему дал $500 тысяч за молчание.

Подчеркивается, что домоправитель, после того, как уволился, купил себе новую машину, квартиру в Обухове и земельный участок в Грузии. Последние $235 тысяч спрятал у себя гараже и в доме матери. Эти деньги мужчина вернул следователям.

Охраннику и бывшему домоправителю Рыбака вручили подозрения. Как отмечается, суд предоставил доступ адвокату подозреваемых к декларации чиновника за 2010-2014 года работы в ГАСИ. Правозащитник, изучив финансовые документы потерпевших, отметил, что нет доказательств того, что семья Рыбака обладала заявленной суммой. Сам же потерпевший рассказал, что часть этих денег он получил от продажи недвижимости.

Александр Рыбак руководил ГАСИ с 2010 по 2014 гг. Он родом из Донецка, его отец был спикером парламента в 2012-2014 годах.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве обворовали квартиру судьи Соломенского районного суда Виктории Жовноватюк, которая считает, что воры пришли к ней домой, потому что накануне она опубликовала декларацию о доходах.