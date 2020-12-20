Супруги на Прикарпатье построили круглый дом из пенопласта

В Ивано-Франковской области семья построила себе необычный дом: он круглой формы и сделан из пенопласта.

Как сообщает Сегодня, из-за довольно необычной формы, всю мебель приходилось делать на заказ. Тем не менее, основное его преимущество – он очень теплый, поэтому обогреть его стоит в разы дешевле, чем двухкомнатную квартиру.

В доме сделали качественную вентиляцию, а стены покрыли толстым слоем штукатурки. Всего строительство такого дома обошлось в 32 тысячи долларов.

Подчеркнем, что дома из пенопласта активно строят в Японии. Строительная компания Japan Dome House Co предложила и начала выпуск домов с новым дизайном. Здание представляло собой купол или полусферу со стенами из пенопласта, упрочненного механической обработкой.

Благодаря своим формам здание выглядит достаточно объемным и вместительным. Дома эти хорошо выдерживают порывы ветра, не страшен им и снег. Если рельеф местности неровный архитекторы предварительно подготавливают фундамент. Но классические дома зачастую обходятся без него.

Описание: Дом-купол на Прикарпатье Источник: Скриншот Alt:

Одноэтажный дом с диаметром основы в 7-8 метров, в зависимости от комплектации и компоновки внутренних перегородок и стен, может иметь общую площадь до 60 квадратных метров.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нидерландах разработали экологический дом, который на 90% будет состоять из картона. Проект получил название Wikkelhouse.