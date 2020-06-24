Суд разрешил достроить дом по улице Мирной в Киеве

В Киеве суд разрешил строительство высотки на участке по ул. Мирной, 2/1.

Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева от 18 июня.

Так, суд признал противоправным и отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева от 31 марта, которым было отменено право на начало строительных работ и регистрации декларации о готовности к эксплуатации жилого дома.

То, что приказ был принят на основании акта обследования участка по ул. Мирная, 2/1 работниками Департамента земельных ресурсов, суд не счел основанием для принятия соответствующих решений.

Строительство по улице Мирной на Подоле НЕРУХОМІ

Как сообщали НЕРУХОМІ, Шевченковский районный суд отменил арест незавершенного строительства ЖК "Зеленый замок" по ул. Мирной, 2/1, который был наложен постановлением следственного судьи от 7 апреля 2020 года.

НЕРУХОМІ отмечали, что ЖК "Зеленый замок" имеет низкий рейтинг – 2.0. На это повлияли локация комплекса и ход его строительства.