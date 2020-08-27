Суд разрешил бывшему советнику Бойко построить отель в буферной зоне "Софии Киевской"

Окружной административный суд Киева обязал Министерство культуры согласовать ПАО "Л-Капитал" проект реставрации и реконструкции нежилого здания с надстройкой по улице Владимирской в единый гостинично-офисный комплекс.

Как сообщают Наші Гроші, соответствующее решение вынес судья ОАСК Игорь Погрибниченко 18 августа.

Этот комплекс будет находиться в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Софии Киевской". А значит, при строительстве объектов существует ограничение по высоте до 25 метров.

Также Окружной админсуд Киева обязал Минкульт предоставить "Л-Капитал" разрешение на проведение земляных работ в пределах Центрального исторического ареала Киева для нужд этого строительства. Суд отметил, что "Л-Капитал" в 2016 году обратился в Минкульт, однако ответа так и не получил, а, следовательно, проектная документация считается согласованной по молчаливому согласию. Аналогично, по мнению суда, Минкульт нарушил срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на земляные работы.

"Л-Капитал" является владельцем двух зданий, указано в проекте. Общая их площадь - более 5500 квадратных метров.

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Владельцами компании "Л-Капитал" является кипрская компания "Насарео Трейдинг Лимитед" и Таиса Украинская. Конечным бенефициарным владельцем кипрской компании значится Вадим Украинский - бывший вице-президент "Нафтогаза Украины". Также он работал советником министра энергетики и топливной промышленности Юрия Бойко при президенте Викторе Януковиче.