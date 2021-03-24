Суд поддержал противников застройки Совских прудов в Киеве

Кассационный суд в среду, 24 марта поддержал киевлян, которые выступают против застройки Совских прудов в Голоссевском районе.

Об этом написал депутат Киевсовета Константин Богатов у себя в Facebook.

Теперь дело о расторжении договора аренды территории Совских прудов с фирмой "Господарник" переходит в апелляционную инстанцию.

"В случае расторжения договора, Совские пруды будут сохранены в виде прудов, а не в виде нового жилого массива", - написал депутат.

Детальный план застройки территории был обнародован Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА в 2018 году. Согласно документу, на этой территории предусматривается строительство двух десятков многоэтажек, а с 11 прудов нижнего каскада остается только два крупных водохранилища и два маленьких.

Местных жителей возмутило, что застройка уничтожит не только зеленую зону, но и повлечет транспортный коллапс на массиве.

Компанию "Господарник" связывают с депутатом и собственником сети "Фуршет" Игорем Баленко. Компания получила участок площадью 19 га в аренду на 13 лет назад при мэре Леонида Черновецкого, передает Liga.net.

Застройщик утверждает, что планирует построить на Совских прудах восемь многоэтажных домов. Согласно договору аренды, строительство должно было начаться в течение трех лет, однако этого так и не сделали. Это является поводом для расторжения договоренностей.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее киевляне подали петицию о создании ландшафтного парка местного значения "Совские пруды" вместо нового жилого квартала.